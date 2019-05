fjkdlsgjdl

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "Difficile evitare l'aumento dell'Iva...Loro litigano per finta, ma lo spread sale per davvero. Attaccano l'Europa e mettono le mani nelle tasche degli italiani?. Lo scrive in un tweet Beatrice Covassi, candidata alle europee per il Pd. ?Le conseguenze della politica spettacolo, dell'impreparazione al potere, sono ormai sotto gli occhi anche di chi ha pensato che fosse il momento di un ?governo del cambiamento' - continua - Ma ora sta pagando anche chi non l'aveva scelto: i risparmiatori, chi ha un mutuo e chi, tutti, tra qualche giorno, come preannuncia Conte, sopporterà l'aumento dell'Iva?. ?Isolati in Europa, paralizzati in Italia - conclude - difficile pensare a una situazione più pericolosa. Tra 10 giorni si vota, per l'Europa e per l'Italia. La svolta parta da qui?.