Si rende noto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nel primo semestre 2023 intende attivare il corso di Formazione Obbligatorio per Operatori di Tatuaggio e Piercing. Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2022 l’istanza di manifestazione di interesse a partecipare al corso redatta secondo l’allegato “Modello A” da inviare tramite mail al seguente indirizzo dp.direttore@aspag.it .

Allegato Modello A