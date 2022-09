Eugene Maniakhine è il nuovo direttore Generale di ISAB S.r.l.. Maniakhine è già stato presentato al personale dell’azienda nei giorni scorsi alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente per Oil Refining, Petrochemicals and Gas Processing del Gruppo LUKOIL, Rustem Gimaletdinov.

Eugene Maniakhine, 40 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Ginevra, MBA in Business Administration and Management (IMD Business School EMBA, Svizzera). A partire dal 2008 ha ricoperto diversi ruoli apicali presso varie società del Gruppo Lukoil in Olanda e Svizzera. Dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Vicedirettore Generale per Affari e Finanza in ISAB. Dal 16 settembre u.s. è stato nominato Direttore Generale.