Forza Italia, Cardillo nuovo commissario azzurro a Mascali

Il consigliere comunale Giuseppe Cardillo è il nuovo commissario di Forza Italia a Mascali. A ufficializzare la nomina il commissario provinciale azzurro Marco Falcone, assessore regionale, nel corso di un’assemblea pubblica nella città jonica (in foto). A Cardillo, già candidato sindaco ed ex consigliere provinciale, e al collega consigliere Emanuele Nigrì seguiranno ulteriori adesioni che irrobustiranno la rappresentanza istituzionale FI a Mascali, già forte dell’ex assessore e consigliere comunale Carmelo Portogallo. «La bandiera di Forza Italia – dichiara Falcone – torna a sventolare anche a Mascali, nel quadro di un costante rafforzamento, a Catania e provincia, del partito fondato da Silvio Berlusconi. Aggreghiamo sempre più energie che intendono spendersi per i valori di libertà e di buongoverno», conclude il commissario provinciale di Forza Italia.