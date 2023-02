Giustizia: Codacons incontra il ministro Nordio

Una delegazione del Codacons ha incontrato oggi il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L’associazione, che notoriamente in Italia è la più attiva sul fronte della tutela legale dei consumatori, ha portato all’attenzione del Ministro una serie di criticità che attanagliano i cittadini nel rapporto con la giustizia, e ha proposto un ddl in tema di intercettazioni.

Nello specifico il Codacons, che non mette in dubbio l’utilità dello strumento delle intercettazioni per la lotta alla grande criminalità organizzata e per perseguire altri gravi reati, condivide l’opinione diffusa di chi ne denuncia l’abuso. In tale direzione l’associazione ha proposto al Ministro Nordio di intervenire per tutelare la privacy dei cittadini che rischiano di trovarsi illegittimamente travolti dal clamore mediatico della pubblicazione delle intercettazioni in violazione della legge.

Il Ministro ha espresso apprezzamento per la posizione del Codacons su tale delicato argomento, e ha sollecitato l’associazione ad utilizzare i suoi strumenti per informare e sensibilizzare i cittadini circa le criticità legate all’uso delle intercettazioni, che rischiano di creare danno a quei soggetti che, pur non essendo indagati, subiscono la pubblicazione sui mass media di proprie conversazioni o fatti privati, con una gravissima violazione della privacy.

Alla fine dell’incontro il Codacons ha omaggiato il Ministro del libro “25 giorni”, scritto dal medico catanese Nino Rizzo, con una dedica del Segretario Nazionale Francesco Tanasi per sensibilizzare il Governo e spingerlo a una riflessione sull’angosciante tema della custodia cautelare e sullo stato attuale delle carceri in Italia e delle condizioni dei carcerati.