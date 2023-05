Incidente stradale mortale a Gravina di Catania. Una donna, le cui generalità non sono ancora note, ha perso la vita in seguito, al ribaltamento della sua auto utilitaria, secondo una prima ricostruzione, dopo uno scontro fatale contro un palo dell’illuminazione in via del Carabiniere. Presenti sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118.