Due le vittime di un incidente stradale che si è registrato in mattinata a Mineo. A causa dell’incidente autonomo, il traffico è rallentato in direzione innesto strada statale 124, sulla strada statale 385 “Di Palagonia” al km 36,935 all’altezza di Mineo. Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.