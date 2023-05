No all’utero in affitto, raccolta di firme a Paternò

«Diciamo no all’utero in affitto, alle madri surrogate, alla mercificazione del corpo delle donne e dei bambini. Non a caso abbiamo scelto la festa della mamma per lanciare anche su Paternò la raccolta firme a sostegno della nostra proposta di legge.»

A parlare è il deputato nazionale di FdI, Francesco Ciancitto che annuncia una raccolta di firme su Paternò, con l’appuntamento fissato per domani 14 maggio, in piazza Umberto, dove verrà allestito un banchetto dai promotori dell’intervento.

«Poter procreare è un dono, non possiamo utilizzare il nostro corpo come fosse una merce, mettendolo in vendita. La donna non è una macchina, un’incubatrice vuota. Dobbiamo avere rispetto di ciò che siamo, dobbiamo avere rispetto della vita.»