Foibe: Gasparri, ‘ora commissione inchiesta su misfatti ancora sconosciuti’

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - ?Ho partecipato con animo commosso alla celebrazione del Giorno del Ricordo che si è tenuta oggi al Quirinale. Tanti contributi di idee, tante testimonianze, e anche la presenza del produttore e del regista e dei protagonisti del film 'Red Land - Rosso Istria' hanno reso particolarmente significativa la cerimonia odierna. E le parole di Mattarella, che hanno denunciato 'la cortina di silenzio' ingiustamente caduta per troppi decenni su questa vicenda. Ma non per noi che l'abbiamo sempre conosciuta e raccontata a tutti". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Mattarella -aggiunge- ha definito anche il martirio delle foibe e la tragedia dell'esodo 'una ferita della intera comunità nazionale'. Noi l'abbiamo sempre pensato ma è bene che la massima carica istituzionale lo ribadisca pubblicamente. Bene quindi l'intervento del Capo dello Stato e bene anche l'impegno del servizio pubblico che ieri sera ha trasmesso in prima serata 'Rosso Istria'. Ma non basta. Perché oggi anche il ministro degli Esteri Moavero ha ammesso che ci sono ancora molti adempimenti da portare a compimento per risarcire chi ha patito l'esodo e l'esproprio di ogni bene, anche materiale". "Solleciterò nei prossimi giorni Moavero e le altre autorità di governo -annuncia Gasparri- a sedere a un tavolo con i rappresentanti delle associazioni dei giuliani, degli istriani e dei dalmati. E presenterò una proposta di legge per istituire la commissione parlamentare d'inchiesta su troppi misfatti ancora sconosciuti che ha sollecitato con fermezza e con coraggio il presidente degli esuli Antonio Ballarin. Già da lunedì il testo sarà in Parlamento per essere rapidamente discusso ed approvato?.