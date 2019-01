Foibe: Idea, a processo per Anpi Rovigo si rifletta su aggravanti legge Mancino

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - ?Siamo stati l'unica forza politica a votare contro la legge 167/2017 che ha introdotto una aggravante speciale alla legge Mancino che punisce con la reclusione da due a sei anni chi nega o minimizza in tutto o in parte non soltanto la Shoah ma anche i crimini di genocidio, quelli contro l'umanità e i crimini di guerra, facendoci carico delle indignate proteste di tutto il mondo della ricerca storica. Siamo stati facili profeti nel prevedere che questa norma, fortemente voluta dal presidente Grasso, dal Pd e dal Movimento 5 Stelle, si sarebbe trasformata in un boomerang, e a suo tempo abbiamo citato come esempio l'eventuale negazione o minimizzazione della tragedia delle foibe". Lo affermano Gaetano Quagliariello, Luigi Compagna e Carlo Giovanardi, esponenti di 'Idea?Popolo e libertà'. ?E' inevitabile, pertanto, anche sulla base delle denunce preannunciate contro l'Anpi di Rovigo, che in un post su Facebook ha definito le foibe una invenzione dei fascisti, che si apra un processo nei confronti di chi ha diffuso quest'ignobile affermazione, ma, fedeli alla nostra posizione, riteniamo -spiegano- che debba essere sollevata la questione di legittimità di questa aggravante presso la Corte costituzionale, perché rimane nostra ferma convinzione che le menzogne vadano smascherate non con la repressione penale ma con il confronto severo e approfondito con storici e ricercatori. Oltre a quanto detto esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle associazioni degli esuli per questa grave offesa proprio alla vigilia della celebrazione della giornata del ricordo?.