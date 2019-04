Fondimpresa, ‘per legno arredo oltre 9mila lavoratori formati nel 2018’

Roma, 24 apr. (Labitalia) - "Solo nel 2018 Fondimpresa ha coinvolto in attività formative oltre 600 aziende del Legno e dell'Arredo, formando oltre 9.300 lavoratori. Nel corso del 2018 sono state erogate 49.036 ore di formazione, di cui 17.056 attraverso avvisi del conto di sistema, 9.302 attraverso avvisi con contributo aggiuntivo e 22.678 attraverso piani ordinari". A dichiararlo il presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto. Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. E' il più importante in Italia con quasi 197mila imprese aderenti e 4 milioni e 600 mila lavoratori. "Le regioni - continua Scuotto - più performanti sono state il Veneto, la Lombardia, le Marche, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte. Risulta evidente una prevalenza degli uomini coinvolti (oltre 7.000, per una percentuale del 75,52%), in larga parte nella fascia d'età 35-54 anni." E ancora. "Le tematiche di maggiore interesse sono salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gestione aziendale ed amministrazione, lingue ed abilità personali, informatica e marketing e vendite. Sono numeri importanti per aziende e lavoratori, basti pensare a come la digital trasformation sta cambiando le regole del gioco, introducendo nuovi modelli organizzativi e formativi fondamentali per sostenere la domanda di competenze e di nuove professionalità". "Il nostro fondo - sottolinea sempre il presidente di Fondimpresa Scuotto intende sostenere le aziende in questa sfida complessa, perché per eliminare il mismatch è necessario rimettere al centro le imprese, quelle che creano ricchezza e valore per tutti. Questo per noi di Fondimpresa significa puntare ad una formazione avanguardista basata sulle competenze digitali".