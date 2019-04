Food: a Padova da 8 a 12 maggio ‘Salone dei sapori’ (2)

(AdnKronos) - L'università di Padova sarà tra i protagonisti della kermesse con una serie di incontri culturali e laboratori per discutere e sensibilizzare grandi e piccini verso temi quali sostenibilità, cultura ed educazione alimentare, biologico e nutrizione, green economy e rispetto dell'ambiente. Da segnalare l'incontro in programma giovedì 8 maggio con Andrea Segrè (agroeconomista fondatore di Last Minute Market e del movimento europeo di sensibilizzazione Spreco Zero) dedicato alla riduzione dello spreco alimentare fra presente e futuro, rispetto al quale ognuno di noi può fare la differenza. Ma anche il talk show di venerdì dedicato all'agricoltura tra biologico e turismo lento insieme a Simone Salvini Chef di alta cucina vegetale, Matteo Bartolini, Anabio Associazione Nazionale Agricoltura Biologica, Daniele Piccinin, biodistretto Venezia centro-orientale e Franco Zanovello, biodistretto Colli Euganei. Le sapienti mani degli Chef dell'alta ristorazione locale lavoreranno prodotti di eccellenza de Sotto il Salone di Padova: gli appassionati del buon cibo e del buon vino potranno partecipare a una serie di appuntamenti con ospiti di rilievo fra i quali la famiglia Alajmo (5 stelle Michelin e 10 locali, eccellenza del Made in Italy e leader nella cucina internazionale), Luigi Biasetto (Maestro pasticcere campione del mondo, 3 tazzine Gambero Rosso), Piergiorgio Siviero (Chef stellato allievo di Alain Ducasse), Arrigo Cipriani (Patron dell'Harry's Bar e leggenda della ristorazione), Andrea Valentinetti (Chef e titorale di Radici vincitore di Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese), Gianni Calaon (Chef e pizzaiolo internazionale 4 volte campione del mondo) e Antonio Mezzalira (Maestro gelatiere stellato vincitore 3 coni Gambero Rosso) solo per fare qualche nome. Presente anche lo Chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo (2 stelle Michelin, 3 forchette Gambero Rosso e 3 cappelli Guida Espresso). Inoltre, in collaborazione con Slow Food, saranno organizzati i tasting dedicati a ingredienti di nicchia e ai presidi del territorio da tutelare e riscoprire: dalla gallina padovana all'olio dei Colli Euganei, dal prosciutto veneto Dop al mais bianco perla, alla scoperta di piccole produzioni tradizionali selezionate valorizzate attraverso degustazioni con esperti enogastronomi.