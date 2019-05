Food: al via a Bari prima edizione di Excellence Taste of Sud

Bari, 13 mag. (Labitalia) - Si accendono i riflettori di Excellence Taste of Sud, l'evento nato per promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico delle eccellenze della regione Puglia. La manifestazione, promossa e organizzata da Excellence Magazine e realizzata in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, è pronta a inaugurare la sua prima edizione con un ricco programma di eventi e di incontri che si svolgeranno domenica 19 e lunedì 20 maggio presso il nuovo Centro Congressi dell'Aeroporto Internazionale di Bari. Uno spazio dedicato a tutti gli operatori del comparto enogastronomico, ristorativo e ricettivo della Puglia, dove interpreti e protagonisti potranno entrare in contatto e intessere relazioni lavorative e collaborative, in un clima di condivisione e confronto costruttivo in cui si alterneranno momenti di formazione e di degustazione. Un'occasione per conoscere da vicino la realtà di Excellence, e per toccare con mano le eccellenze enogastronomiche. L'evento nasce infatti da una costola di Excellence - Food Innovation, format nazionale che si avvia alla sua settima edizione, che quest'anno ha deciso di spingersi al di fuori dei soliti territori che in tutti questi anni hanno ospitato la manifestazione. Lo sguardo è caduto così sulla regione Puglia, che è stata selezionata per il suo alto valore enogastronomico, per la sua spiccata vocazione turistica e per il grande patrimonio di tradizione culinaria. Il programma delle attività di Excellence Taste of Sud è ricco e variegato e prevede degustazioni, momenti d'incontro, approfondimenti sulle ultime tendenze della cucina, tavole rotonde, testimonianze, sperimentazioni e racconti di grandi storie aziendali. Saranno presenti chef stellati e rappresentati dei Jre e non che si avvicenderanno ai fornelli completando il programma degli interventi con cooking show, talk show e seminari. La prima giornata di domenica 19 maggio vedrà i giovani talenti selezionati da Excellence Magazine impegnati nel contest 'Race to the Star Puglia', una sfida pomeridiana tra cuochi under 30 sul tema della sostenibilità, intesa come cucina circolare, lotta agli sprechi, valorizzazione della stagionalità e degli ingredienti tradizionali in chiave giovane, e innovativa. La giornata di lunedì 20 maggio vedrà, invece, ai fornelli chef stellati e Jre-Jeunes Restaurateurs d'Europe, interpreti del territorio, insieme agli chef pugliesi che mantengono alto il livello della ristorazione locale raccontandone la tradizione. Gli chef si avvicenderanno su due cooking station utilizzando prodotti pugliesi in modo creativo e dando vita a piatti in cui protagonista assoluta sarà la contaminazione dei sapori e delle tecniche. Confrontandosi sul tema della sostenibilità, gli chef interpreteranno gli ingredienti in un cooking show a quattro mani che diventerà occasione di confronto e stimolo all'innovazione. Durante la seconda giornata si terranno anche le premiazioni delle eccellenze territoriali di Bari e provincia selezionate da Excellence Magazine, tra cui: migliori ristoranti, migliori aziende, migliori masserie, miglior manager horeca, migliori enoteche, migliori pasticcerie/gelaterie e un premio speciale assegnato alle 5 donne più rappresentative della Puglia. In aggiunta a questi, ogni categoria merceologica avrà un premio analogo anche per la città di Matera. Previsto per lunedì anche un ampio e variegato programma di talk show e seminari che tratteranno i temi dell'arte culinaria, della tradizione enogastronomica e della cultura del turismo e dell'accoglienza del 'Tacco d'Italia', con la chiara intenzione di indagare e valorizzare il patrimonio enogastronomico e turistico che ha reso la Puglia una delle mete più desiderate d'Italia.