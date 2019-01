Food: cucina gourmet e prezzi pop, 22 chef per ‘Ingruppo’

Milano, 11 gen. (Labitalia) - Torna, attesissimo, dopo il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, Ingruppo, il progetto che riunisce 22 chef e patron di alcuni dei più importanti ristoranti d'Italia per far conoscere le meraviglie della cucina di qualità. Appuntamento, come da tradizione, dal 15 gennaio al 30 aprile, per una settima edizione all'insegna del miglior stile e benessere anche a tavola. Nel 2019 il parterre di eccellenze si allarga: entrano a far parte di Ingruppo Trussardi alla Scala (Milano), 1 stella Michelin, guidato dall'executive chef Roberto Conti, Sadler (Milano), 1 stella Michelin, dello chef di fama internazionale Claudio Sadler, e Cucina Cereda (Ponte San Pietro, Bergamo) dello chef Giuseppe Cereda. Tre chef che aderiscono alla formula di Ingruppo, presentando raffinati menu che mescolando tradizione, creatività e innovazione. Anche il nuovo logo e il nuovo pay off, 'Piacere a tavola', vuole identificare un'offerta di classe, ma soprattutto sottolineare uno tra i maggiori valori della vita moderna. E la valorizzazione del moderno ristorante si ritrova anche nell'adozione di una nuova tendenza: il 'Diritto di tappo' o, come lo chiamano nei Paesi anglosassoni dove è abitudine affermata già da tempo, il 'Corkage Fee'. Cosa vuol dire? Che chi lo desidera potrà portare al ristorante le proprie bottiglie di vino: il ristoratore le servirà alla giusta temperatura e nei calici appropriati (conteggiando sul conto un costo extra di 10 euro a bottiglia per il servizio). Sono 22 i ristoranti che parteciperanno alla settima edizione di Ingruppo: A'Anteprima (Chiuduno - Bg), Al Vigneto (Grumello del Monte - Bg), Antica Osteria dei Camelì (Ambivere - Bg), Casual Ristorante (Bergamo), Colleoni & Dell'Angelo (Bergamo Alta), Collina (Almenno S. Bartolomeo - Bg), Da Vittorio (Brusaporto - Bg), Ristorante Enrico Bartolini al Mudec (Milano), Frosio (Almè), Il Saraceno (Cavernago - Bg), La Caprese (Mozzo - Bg), Lio Pellegrini (Bergamo), Loro (Trescore Balneario - Bg), Osteria della Brughiera (Villa d'Almè - Bg), Posta (S. Omobono Terme - Bg), Roof Garden Restaurant (Bergamo), Tenuta Casa Virginia (Petosino di Sorisole - Bg), Ezio Gritti (Bergamo), Pomiroeu (Seregno - Mb), Trussardi alla Scala (Milano), Sadler (Milano) e Cucina Cereda (Ponte San Pietro, Bergamo). Tra questi, si distinguono le tre stelle del ristorante Da Vittorio e le due del Mudec di Enrico Bartolini, accompagnate dai premiati con una stella come il Casual di Bergamo (cucina guidata dallo chef Alex Manzoni), Frosio, Il Saraceno, A'Anteprima, l'Osteria della Brughiera, il ristorante LoRo, il Pomiroeu e le novità di Trussardi alla Scala e Sadler . In tutto 14 stelle.? Un particolare interesse è dimostrato dai giovani che in coppia o in gruppo sono tra i più affezionati avventori. Resta quindi confermata la fortunata formula: dal 15 al 30 aprile, con l'esclusione del 14 febbraio e del 21 aprile (giorno di Pasqua), i ristoranti aderenti all'iniziativa offriranno la possibilità di consumare menu completi (composti da almeno un antipasto, un primo, un secondo e un dolce) comprensivi di vino, bevande e caffè, al costo prestabilito di 60 euro a persona. Fanno eccezione solo A'Anteprima, Da Vittorio, Enrico Bartolini Mudec e Sadler in cui il costo sarà di 120 euro a persona. Anche per l'edizione 2019 Ingruppo conferma il sostegno alla ricerca medico-scientifica in occasione della Giornata internazionale delle malattie rare del 28 febbraio, devolvendo il valore simbolico di 15 euro per ogni menu Ingruppo servito in quella serata all'Istituto Mario Negri, che da oltre 20 anni è impegnato nella ricerca sulle malattie rare. Pur interessando ciascuna un piccolo numero di malati, solo apparentemente le malattie rare sono un problema di pochi: l'Organizzazione mondiale della sanità stima ve ne siano circa 7.000 e, solo in Italia, sarebbero un milione e mezzo i pazienti colpiti. Per orientarsi tra le tavole di Ingruppo, c'è anche la seconda edizione dell'omonima Guida, un volume fotografico, che presenta una scheda per ciascun ristorante corredata da una ricetta. È possibile riceverla gratuitamente presso i Ristoranti partecipanti all'iniziativa.