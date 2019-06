Food: Festavico, Ferrarini protagonista con chef stellati

Napoli, 3 giu. (Labitalia) - Ferrarini è protagonista a Vico Equense (Napoli) della Festavico, la manifestazione che unisce enogastronomia e solidarietà ideata dallo chef due stelle Michelin Gennaro Esposito della Torre del Saracino di Seiano, a cui partecipano alcuni tra i più importanti chef italiani. La manifestazione come da tradizione si è aperta il 2 giugno con la popolare Repubblica del Cibo organizzata in occasione della Festa della Repubblica e ha richiamato per le strade migliaia di appassionati, turisti e curiosi sulle tracce degli chef chiamati a cucinare nelle piazze, nelle strade, nelle botteghe del centro di Vico Equense. Questa sera Ferrarini sarà poi protagonista della Cena delle stelle a cui parteciperanno, invece, chef pluristellati tra i più importanti del panorama nazionale e internazionale. Come da tradizione, l'incasso delle tre giornate sarà interamente devoluto ai progetti presentati dalle onlus selezionate per partecipare all'evento. "Con la tappa in Costiera Sorrentina per Festavico - dichiara la presidente dell'azienda, Lisa Ferrarini - continua il nostro viaggio nel paese con Sapori d'Italia, la campagna che sta portando i prodotti Ferrarini a percorrere tutto il territorio italiano alla scoperta dei luoghi, dei prodotti, della cucina e delle botteghe. Le botteghe di fiducia sono i cuori pulsanti di ogni città, di ogni paese e valorizzano l'economia locale, cosi come fanno i grandi chef con ristoranti che ormai sono diventati simboli dei territori, come Gennaro Esposito con la Torre del Saracino di Seiano. E in quest'ottica rientra l'incontro di Ferrarini con l'eccellenza di grandi chef che, come le migliori gastronomie e botteghe, fanno della selezione, della cura degli ingredienti e della capacità di assemblarli un simbolo del made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo".