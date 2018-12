Food: per la prima volta gli agriristoranti nella guida Gambero rosso

Roma, 20 dic. (Labitalia) - Gambero Rosso e Agriturismo.it insieme alla scoperta dei migliori ristoranti in agriturismo: le due aziende annunciano una collaborazione speciale volta a valorizzare la proposta ristorativa degli agriturismi italiani 'certificati'. Gli utenti di Agriturismo.it fino al 30 aprile 2019 potranno diventare ambasciatori del gusto e recensire gli agriristoranti presenti sul portale. Per farlo, sarà sufficiente compilare una scheda di valutazione elaborata dalla redazione della guida 'Ristoranti d'Italia' del Gambero Rosso (https://speciali.agriturismo.it/gamberorosso-per-i-recensori). Grazie ai criteri e alle modalità di giudizio indicate dal Gambero Rosso, gli utenti potranno valutare con un punteggio da 1 a 5 quattro aspetti dei loro agriristoranti preferiti: cucina, cantina, servizio e ambiente. Alla fine del periodo indicato, Agriturismo.it fornirà al Gambero Rosso i risultati delle votazioni dei suoi utenti, da cui verrà estrapolata una prima classifica con la selezione dei 20 migliori agriristoranti, che saranno quindi visitati dagli ispettori del Gambero Rosso. Per la prima volta, la guida 'Ristoranti d'Italia' del 2020 inserirà così fra le sue pagine i migliori ristoranti in agriturismo e quello che avrà conquistato il primo posto, rispondendo al meglio a tutti i parametri di valutazione, sarà premiato a Roma in occasione della conferenza stampa di ottobre 2019. Inoltre, gli utenti del blog Agriturismo.it avranno a disposizione anche degli itinerari enogastronomici regionali, redatti in collaborazione con il Gambero Rosso, per orientarsi al meglio grazie a percorsi completi per scoprire piatti e prodotti del territorio. "La forte crescita del turismo in Italia ha confermato che la ricchezza e la diversità del cibo e del vino italiani sono tra le prime motivazioni della scelta del viaggio in Italia. Il turismo enogastronomico, infatti, rappresenta il 26% del complessivo con oltre 110 milioni di presenze per l'anno 2017, di cui 43% italiani e il 57% stranieri (dati Isnart-Unioncamere 2018). Inoltre, la scelta del governo di affidare al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali anche il settore turistico crea l'opportunità di rafforzare l'evoluzione degli agriturismi in un sistema ricettivo unico a livello internazionale, che possa accelerare la qualità dell'offerta e le capacità promozionali", sottolinea una nota congiunta. "È un onore per noi annunciare - dichiara Francesco Lorenzani, Ceo del gruppo Feries, proprietario di Agriturismo.it e CaseVacanza.it - una partnership con una realtà come Gambero Rosso. Il cibo rappresenta un driver fondamentale per il turismo in Italia, soprattutto per l'utenza straniera, ed è per questo che crediamo fortemente nella partnership. Siamo certi che lo spazio concesso per la prima volta a questo settore in una guida così prestigiosa per la ristorazione sarà un'occasione importantissima di ulteriore crescita degli agriristoranti del nostro Paese". "Il turismo - continua il presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia - rappresenta un pilastro fondamentale per il nostro Paese. Realtà come quelle degli agriturismi attirano una vasta clientela straniera fortemente affascinata dalle nostre tradizioni enogastronomiche ed enologiche e costituiscono un forte richiamo anche tra i nostri connazionali. È per questo motivo che abbiamo aderito con entusiasmo alla partnership con Agriturismo.it, che può rappresentare un ulteriore passo per la crescita del settore turistico, agroalimentare e per il mondo del vino made in Italy".