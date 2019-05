Formazione: al via master Ied-24Ore Business School per design e management

Roma, 16 mag. (Labitalia) - Tre moduli formativi tra creatività, innovazione e management. Ied-Istituto europeo di design, network internazionale di matrice italiana attivo nel campo della formazione e della ricerca nelle discipline della progettazione e della creatività, e 24 ore Business School, tra i principali leader della formazione professionale in Italia, uniscono le rispettive competenze e lanciano insieme il primo master part time in Architettura e Design, in partenza a Milano dal prossimo 17 maggio. Un programma espressione dell'unione tra design e management che propone ai partecipanti un percorso in 3 moduli unico e completo, affiancando alle attività laboratoriali sul design thinking e l'innovazione gli approfondimenti sui temi di marketing, comunicazione ed economics. Un mix perfetto per designer, progettisti e architetti che desiderano acquisire strumenti pratici e tecniche operative per gestire il proprio studio come fosse un'azienda; ma anche per manager, professionisti e imprenditori che vogliono applicare il design thinking per portare innovazione. Docenti e professionisti Ied si alterneranno in aula durante il primo modulo del corso per condurre i partecipanti in un workshop di design thinking, modello progettuale diventato ormai fondamentale per qualunque settore e qualunque organizzazione. Tutte le informazioni su costi, programmi e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito di 24Ore Business School. Per studenti e diplomati Ied è prevista la possibilità di usufruire di un'agevolazione del 30% sull'iscrizione al corso completo o al singolo modulo di interesse.