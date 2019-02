Formigoni: Fermi, ‘sarà ricordato come ottimo governatore non per sentenza’

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - "Roberto Formigoni verrà ricordato nel futuro per l'ottimo lavoro svolto come governatore della Regione Lombardia e non certamente per questa sentenza". Così il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, commenta il verdetto della Cassazione nei confronti di Roberto Formigoni. "Umanamente -aggiunge Fermi- sono dispiaciuto nel pensare che una persona di 70 anni debba essere limitato nella propria libertà pur non essendo socialmente pericoloso".