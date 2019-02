Milano, 21 feb. (AdnKronos) - "Resta incomprensibile come sia possibile condannare un politico che ha fatto delibere, oggetto della corruzione, inappuntabili e corrette. La mia amicizia, stima e gratitudine per Roberto Formigoni resta immutata". Così Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con l'Italia, in un tweet commenta la pronuncia della Cassazione per l'ex governatore lombardo.