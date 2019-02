Formigoni: Violi (M5s), ‘condanna Formigoni chiude periodo buio’

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Con la conferma della condanna, dal parte della Cassazione, "si chiude un periodo buio per la Lombardia". Così Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia, sulla condanna dell'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, per il caso Maugeri. "Formigoni è stato condannato in via definitiva -afferma Violi-. Aveva il dovere di garantire una sanità d'alto livello ai lombardi, non di trascinarla negli scandali e corrompere. Chi governa oggi la Lombardia prenda atto che il modello Formigoni è stato fallimentare e ha generato un sistema corruttivo. Ora dobbiamo tornare a investire sulla sanità pubblica, è l'unica strada per garantire servizi eccellenti". Questa sentenza "faccia da lezione per chi amministra la Lombardia e si inverta la rotta. E' ora di dire basta a governi regionali fotocopia a quello di Formigoni. L'applicazione della legge spazzacorrotti è un primo risultato della nostra azione di governo in barba a chi dice che non stiamo facendo nulla. Noi -conclude Violi- difendiamo chi lavora onestamente e i cittadini che sono i primi danneggiati da Formigoni".