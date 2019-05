Forum Pa: trasformazione digitale strumento per gestione collaborativa

Roma, 8 mag. (Labitalia) - La trasformazione digitale come strumento per una gestione collaborativa, trasparente e partecipata della cosa pubblica, una Pa capace di sfruttare le nuove tecnologie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Sono i temi al centro della trentesima edizione del Forum Pa, la manifestazione sull'innovazione e la sostenibilità nella Pubblica amministrazione organizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, in programma dal 14 al 16 maggio al Roma convention center La Nuvola. La manifestazione, organizzata con il supporto di Aws Intel, Cisco, Dxc technology, Vodafone Business e Aci, ospiterà tre giorni di convegni tematici, workshop, momenti di formazione e persino spettacoli, con momenti di confronto sulle nuove frontiere dell'innovazione digitale, come la sicurezza informatica, l'internet of things, la blockchain, il cloud, l'intelligenza artificiale, e sui temi strategici per la modernizzazione della Pa e del Paese, come l'agenda urbana condivisa, le nuove frontiere del lavoro pubblico e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Il primo giorno del Forum Pa, martedì 14 maggio, con apertura di Virginia Raggi, sindaca di Roma Capitale, ospiterà una conferenza sul tema della Pa collaborativa con Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa, Gianni Dominici, direttore generale di Fpa, e Andrea Rangone, ceo di Digital360. La ministra per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, si confronterà sulla sfida della modernizzazione del settore pubblico con gli omologhi ministri della Funziona pubblica della Spagna Meritxell Batet Lamana e del Regno Unito Oliver Dowden. L'evento di apertura sarà anche l'occasione per presentare l'annuale ricerca sul pubblico impiego realizzata da Fpa: una fotografia su numero, età, retribuzioni, competenze dei dipendenti pubblici. Nel pomeriggio, tra gli altri, interverranno i sottosegretari Giancarlo Giorgetti, Vito Crimi e Claudio Cominardi, oltre al presidente Inps, Pasquale Tridico, e al presidente Anpal Domenico Parisi. Il secondo giorno di Forum Pa sarà dedicato all'innovazione sostenibile con gli interventi del ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, e del portavoce dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile Enrico Giovannini, e la premiazione dei progetti del premio Pa sostenibile: 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Si parlerà anche di sicurezza informatica con il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, mentre la ministra per la Pa Giulia Bongiorno interverrà alla conferenza nazionale dei responsabili della transizione digitale. Nel pomeriggio parteciperanno Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale e il ministro Giovanni Tria, il sottosegretario allo Sviluppo economico Andrea Cioffi, il sottosegretario per la Pubblica amministrazione Mattia Fantinati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vito Claudio Crimi. La giornata finale, giovedì 16 maggio, si aprirà con l'intervento del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte al convegno sulla governance della trasformazione digitale, insieme al commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale Luca Attias e al direttore generale AgId Teresa Alvaro. Sarà presente la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, mentre Vincenzo Zoccano, sottosegretario di Stato per la famiglia e le disabilità, discuterà di tecnologie per l'inclusione sociale. In conclusione, il commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale Luca Attias lancerà un Manifesto per una Repubblica digitale aperta, partecipata e inclusiva.