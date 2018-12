Francia: a Parigi 800 ‘gilets jaunes’, 2.500 manifestanti a Bordeaux

Parigi, 29 dic. (AdnKronos) - Scarsa mobilitazione per il settimo sabato di protesta dei 'gilets jaunes' in Francia. Complessivamente i media francesi parlano di circa 12mila gilet gialli in tutto il territorio contro 282 mila per la prima giornata di mobilitazione il 17 novembre scorso e 38.600 il 22 dicembre. A Parigi la Prefettura segnala una "debole" partecipazione con circa 800 manifestanti che si sono riuniti in diversi cortei. Allo stato attuale non sono stati registrati feriti o deterioramenti ma ci sono stati effettuati dalle forze dell'ordine circa 57 fermi di cui 33 sono state trattenute. A Bordeaux, invece, riferisce il Prefetto della Nouvelle - Aquitaine, ci sono stati circa 2.500 manifestanti e sono stati effettuati 25 fermi. Un ferito è da registrare nelle forze dell'ordine mentre alcune vetrine di commercianti sono state deteriorate. A Tolosa i manifestanti erano circa 1.350, sempre secondo la Prefettura: ci sono stati 21 fermi e tre feriti. A Nantes, invece, ci sono stati 5 feriti di cui 2 tra le forze dell'ordine.