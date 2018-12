Francia: a Parigi 800 ‘gilets jaunes’, 2.500 manifestanti a Bordeaux (2)

(AdnKronos) - A Parigi un centinaio di manifestanti si sono riuniti intorno alle sedi di alcune televisioni, in particolare il canale all news Bfm Tv, la tv pubblica France Televisioni e Cnews, per protestare contro i media. La reazione di alcuni esponenti del Governo non si è fatta attendere. Benjamin Griveaux, il portavoce dell'esecutivo in un tweet, sottolinea che "da settimane dei giornalisti sono aggrediti: due giorni fa degli estremisti impedivano la distribuzione del quotidiano Ouest France. Oggi se la prendono con Bfm Tv, Radio France e Cnews. Prendersela con la stampa è prendersela con uno dei pilastri della nostra democrazia. Stop". Anche il sottosegretario alle Pari Opportunità Marlene Schiappa è intervenuta a difesa dei giornalisti francesi: "i giornalisti sono come gli eletti. Le critiche sono permesse. A volte anche auspicabile. Sempre autorizzate. Ma chiamare alla violenza, fomentare l'odio collettivo contro di loro è attaccare la democrazia e la Repubblica. La libertà della stampa non si negozia".