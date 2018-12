Francia: incendio davanti a sede ‘Le Parisien’ e ‘Les Echos’ a Parigi

Parigi, 29 dic. (AdnKronos) - Un incendio è scoppiato di fronte alla sede dei quotidiani 'Le Parisien' e 'Les Echos' a Parigi nel 15esimo arrondissement di Parigi. L'incendio, che è stato dai vigili del fuoco di Parigi, ha colpito otto veicoli e una moto riferisce un giornalista di 'Le Parisien' su twitter. Le cause dell'incendio non sono state ancora accertate anche se, al momento, sembrerebbe che sia stato accidentale. Un problema ad uno dei veicoli, spiega sempre sul proprio account il giornalista Jérémie Pham-Lê, sarebbe all'origine dell'incendio. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha annunciato sempre su twitter che è "un'indagine è in corso per determinare le cause" dell'incendio.