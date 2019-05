Francobollo e medaglia per 150 anni Società oftalmologica italiana

Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) - Nata nel 1869, la Società oftalmologica italiana (Soi) compie 150 anni e per celebrare la ricorrenza il ministero dello Sviluppo economico ha realizzato un francobollo celebrativo, mentre l'Istituto poligrafico, in collaborazione con la Zecca dello Stato, ha coniato una medaglia commemorativa. La cerimonia di presentazione dell'emissione e annullo postale del francobollo e di consegna della medaglia è in programma il 23 maggio nella Aala Auditorium del Roma Convention Center 'La Nuvola', per il 17esimo Congresso Internazionale della Soi, che si terrà fino a sabato. "La Soi - evidenzia il presidente, Matteo Piovella - è l'associazione medico scientifica specialistica più antica d'Italia e punto di riferimento dei 7 mila medici oculisti del Paese. E ora siamo davvero soddisfatti perché la Soi ha ricevuto i riconoscimenti da parte dello Stato e dalle Istituzioni, che tutti ci aspettavamo. Il francobollo commemorativo è emesso in concomitanza con quello in onore di Leonardo Da Vinci e il conio della medaglia esprime significati artistici sulla funzione e sull'operato di Soi. Questo testimonia la particolarità del momento e quanto i medici oculisti sono apprezzati per la dedizione e la loro professionalità". Ai presenti verrà consegnato il bollettino illustrativo del francobollo che accompagna normalmente ogni emissione, con una scheda tecnica e il testo illustrativo. Sarà possibile acquistare altri prodotti a tiratura limitata in sede congressuale, presso l'apposito desk istituito da Poste Italiane. Quanto alla medaglia, è stata realizzata a tiratura limitata, 10 pezzi, nella versione d'oro zecchino. Una medaglia sarà donata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal presidente Soi durante l'incontro organizzato nello stesso giorno. Nel corso della cerimonia vengono presentati i due volumi 'Storia e cronache della Soi', che raccontano con testimonianze inedite i 150 della Società oftalmologica italiana, a cura di Filippo Cruciani. "La Società oftalmologica italiana - continua Piovella - si è attivata insieme con la Fondazione Insieme per la vista Onlus per permettere ai pazienti affetti da patologie oculari l'accesso alle cure migliori. Si tratta della prima azione a livello nazionale per far apprezzare e evidenziare l'importanza di riuscire a salvaguardare la vista a tutti, grazie alla dedizione dei medici oculisti, in un momento storico in cui la loro figura viene confusa e inadeguatamente sostenuta. Vogliamo sensibilizzare Istituzioni e Governo, e tutti quanti disponibili, per ottenere maggiore considerazione e attenzione per garantire e diffondere l'accesso alle cure migliori". "Infine - conclude Piovella - voglio ringraziare i medici oculisti italiani che, con la loro azione giornaliera, contribuiscono all'affermarsi della cultura della prevenzione visiva basata sulla straordinaria importanza della visita medico oculistica. Per questo tengo a ringraziarvi, per aver fatto grande la Soi, con la certezza di poter proseguire insieme per il raggiungimento di risultati straordinari che solo pochi anni fa sembrava impossibile poter realizzare".