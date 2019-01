Freddo: assessore Treviso, grazie a Prefettura 20 posti letto in più per senza tetto

Treviso, 20 gen. (AdnKronos) - "L'Amministrazione comunale si è mossa sin dalle prime giornate invernali al fine di predisporre misure emergenziali per dare un riparo a chi vive per strada, soprattutto in un periodo in cui le temperature sono molto rigide. Grazie alla disponibilità della Prefettura e all'intesa con Nova Facility, azienda che gestisce il centro di accoglienza dell'ex Caserma Serena, è stato possibile mettere a disposizione dei bisognosi 20 posti letto, che si sono aggiunti ai 26 degli asili notturni di via Pasubio e via Risorgimento e al servizio della Caritas Tarvisina. Con i Servizi Sociali è stato possibile indirizzare le persone verso le strutture, che hanno offerto e stanno offrendo tuttora un servizio fondamentale". Lo sottolinea l'asessore al sociale e alla famiglia del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo. "Ringrazio la Prefettura per la disponibilità e la possibilità di trovare una soluzione tempestiva per questa ondata di freddo particolarmente sferzante - sottolinea il sindaco Mario Conte - Gli asili notturni saranno attivi per offrire un riparo a chi non ha dimora".