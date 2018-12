Fs: consegna a Trenord altri tre treni pendolari

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Altri tre treni per il trasporto regionale e metropolitano della Lombardia sono stati consegnati da Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) a Trenord. Lo annuncia Ferrovie dello Stato, precisando che si tratta di un Vivalto, un Treno Alta Frequentazione (Taf) e un'ALe582 e si aggiungono agli otto già consegnati da settembre ad oggi. Diventano così 11 i treni messi a disposizione da Trenitalia. In poco meno di quattro mesi, in anticipo rispetto alla tabella di marcia concordata da Gianfranco Battisti, amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane, e Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, il 31 agosto 2018, Trenitalia ha messo a disposizione di Trenord alcuni dei treni fra i più affidabili e a massima capacità di trasporto. Insieme ai treni, venti risorse di Trenitalia, fra macchinisti e personale di bordo, hanno già iniziato a lavorare in service per Trenord, garantendo 22 servizi giornalieri ed elevando gli standard di regolarità del traffico ferroviario lombardo.