Fs: Italferr si aggiudica nuova commessa in India

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Nuova commessa per Italferr in India. La società d'ingegneria del Gruppo FS Italiane si è aggiudicata, in joint venture con Lombardi SA, la progettazione esecutiva e la direzione lavori del ?Tunnel dell'Himalaya?, prima tratta di 12 km (quasi interamente in galleria) della linea ferroviaria Rishikesh ? Karnaprayag, nello Stato dello Uttarakhand. Le attività prevedono nove mesi di progettazione esecutiva e 60 mesi di direzione lavori. Il valore economico dell'incarico è di oltre 5 milioni di euro. L'intera linea (lunghezza complessiva 125 km) è caratterizzata da una domanda di trasporto turistico religiosa e corre in parallelo dell'alveo del fiume Gange, ai piedi del sistema montuoso dell'Himalaya. ?Con l'aggiudicazione di questa commessa Italferr e il Gruppo FS Italiane consolidano ulteriormente la loro presenza in India per la realizzazione di opere strategiche, in linea con gli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding (MoU) siglato nel 2017 con le Ferrovie indiane?, ha sottolineato Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di Italferr. ?In India siamo già presenti con una branch a New Delhi e da diversi anni lavoriamo a importanti incarichi, fra cui la progettazione e supervisione dei lavori per la costruzione dell'Anji Khad Bridge, primo ponte strallato per le Ferrovie indiane, e l'assistenza, in qualità di General Consultant, per lo sviluppo di due nuove linee della metropolitana di Mumbai?. Italferr è la società d'ingegneria del Gruppo FS Italiane impegnata da oltre 30 anni nella progettazione, direzione e supervisione lavori di grandi opere infrastrutturali nel settore ferroviario convenzionale e in quello dell'Alta Velocità, nel trasporto metropolitano e stradale. Italferr è presente in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, dove svolge anche attività di collaudo, messa in servizio di linee ferroviarie, stazioni, centri intermodali e interporti, project management, consulenze organizzative, training e trasferimento di know-how specialistico e innovativo.