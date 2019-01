Fs: Rfi, salgono a 300 le stazioni del circuito sala Blu

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Salgono a 300 le stazioni ferroviarie gestite dalle 14 Sale Blu di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane). E' questo l'effetto dell'ampliamento del circuito di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea, che prende il via oggi, con 20 nuovi scali serviti, in 12 Regioni. Un ulteriore segno dell'attenzione del gruppo Fs Italiane verso le esigenze dei viaggiatori, con lo scopo di migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno utilizzano il treno per i propri spostamenti. "L'ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu ci permette di essere ancora più vicini alle persone che ogni giorno viaggiano a bordo dei nostri treni e transitano per le nostre stazioni", sottolinea Gianfranco Battisti, Ad e Dg di Fs Italiane. "I viaggiatori e le loro esigenze sono al centro delle strategie e delle azioni del Gruppo Fs Italiane e siamo a lavoro per raggiungere standard sempre più elevati di qualità ed efficienza", conclude. L'impegno di Rete Ferroviaria Italiana in tema di accessibilità, sottolinea Maurizio Gentile, Ad e Dg di Rfi, "ha fatto sì che oggi siano 300 le stazioni, da Nord a Sud del Paese, che fanno parte del network delle Sale Blu nazionali. A questo servizio, di fondamentale importanza, si affianca il programma di interventi di natura strutturale e tecnologica che stiamo portando avanti nelle nostre stazioni per eliminare le barriere architettoniche e assicurare a tutti i viaggiatori autonomia negli spostamenti".