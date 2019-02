Fumo, arriva il vaporizzatore da tasca Logic Compact

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Da oggi c'è una nuova possibilità di scelta nel mondo dei prodotti a potenziale rischio ridotto. Si chiama Logic Compact, ed è il vaporizzatore dalle dimensioni ridotte, dal design elegante e dalle prestazioni elevate, lanciato da JTI (Japan Tobacco International) - secondo player nel mercato del tabacco in Italia - per rispondere alle esigenze dei consumatori. Logic Compact offre una perfetta combinazione di gusto, design e facilità d'uso ed è stato progettato per essere tenuto comodamente in tasca o in borsetta. Ogni aspetto è stato studiato nei minimi dettagli per offrire una nuova esperienza di consumo. È dotato di capsule magnetiche di ricarica che si inseriscono con un ?click? e non ha pulsanti. La sua batteria al litio da 350 mAh garantisce massima durata e un volume di vapore regolare e soddisfacente. Il nuovo e moderno dispositivo di JTI, ricaricabile in 74 minuti, è stato lanciato nella colorazione grigio-ardesia e nei gusti tabacco, mentolo e berry-mint. Gli aromi delle capsule Logic sono sviluppati dal team di esperti JTI e prodotti in Europa nel rispetto dei più rigorosi standard di qualità. Nei prossimi mesi i dispositivi saranno disponibili anche nei colori di tendenza quali rosso o pesca. Logic Compact è un dispositivo a circuito chiuso, distribuito nei maggiori centri urbani su tutto il territorio nazionale. ?Dopo il successo ottenuto nel Regno Unito e in Romania, Logic Compact si sta espandendo in numerosi mercati in tutto il mondo - ha dichiarato Gian Luigi Cervesato, Presidente e Amministratore Delegato JTI Italia - Siamo orgogliosi che questo prodotto moderno, studiato per offrire una nuova esperienza di vaping a chi ricerca gusto, stile e semplicità d'uso, possa rispondere alla domanda di prodotti a potenziale rischio ridotto nel nostro Paese. JTI negli ultimi 3 anni ha investito a livello globale oltre 1 miliardo di dollari nello sviluppo di prodotti a potenziale rischio ridotto. Un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari è stato stanziato fino al 2020 per incrementare ulteriormente questa attività. Con l'introduzione di questo nuovo prodotto della famiglia Logic vogliamo dare al consumatore adulto un'ulteriore possibilità di scegliere l'alternativa che preferiscono?. Logic è un marchio chiave a livello mondiale, presente in 13 mercati - Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Germania, Canada, Grecia, Russia, Belgio, Cipro, Romania e Svizzera - che rappresentano circa il 75% del valore globale della categoria*. Primo marchio e-vapor a circuito chiuso in Irlanda, Francia e Regno Unito, in Italia Logic è presente con una quota a valore in tabaccheria del 28,5%.