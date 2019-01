Gas: Staffetta, consumi in calo del 3,4% in 2018 (2)

(AdnKronos) - Nel corso del 2018 sono diminuiti tutti i settori, anche se grande parte della flessione è arrivata dalle centrali termoelettriche, tornate poco sopra i 23 mld di mc consumati in un anno, l'8,1% in meno rispetto al 2017, solo del 1% infatti è stata riduzione sia della grande industria, quella allacciata direttamente alle reti di trasporto, con 114 mln di mc in meno in più rispetto al 2017, sia dei consumi residenziali, che rappresentano da soli quasi il 45% della domanda complessiva. Si è dunque interrotta l'inversione di tendenza del 2015 che aveva fermato una flessione che continuava dal 2008, con la sola eccezione del 2010, anno caratterizzato da temperature ben al di sotto della media e di gran lunga il più freddo dell'ultimo decennio. Sia le centrali termoelettriche che il settore industriale non hanno confermato l'interruzione della lunga e rovinosa stagione di crisi vista in questi ultimi dieci anni. Le prime, a differenza del 2016 e del 2017, sono state penalizzate dalla ripresa della produzione elettronucleare in Francia e quindi dalla ripresa delle importazioni e soprattutto della produzione idroelettrica. La diminuzione del consumo di gas naturale da parte della grande industria, anche se di modesta entità, ha caratterizzato tutta la seconda metà dell'anno.