Gb: Pil +0,5% nel primo trimestre, pesano scorte per Brexit

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - L'economia britannica torna a crescere nel primo trimestre del 2019. Il pil del Regno Unito sale dello 0,5% dopo lo 0,2% dei tre mesi precedenti e il dato è in linea con le attese degli analisti. La crescita è dell'1,8% se comparata con il primo trimestre del 2018. Tra gli altri indicatori di salute dell'economia britannica, migliora la produzione industriale (+0,7%) e la produzione manifatturiera (+0,9%) Secondo Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist, Schroders, il rallentamento potrebbe essere però dietro l'angolo. "Sembra che le scorte accumulate in vista della deadline iniziale prevista per Brexit abbiano causato un rialzo delle stime sul Pil, senza portare tuttavia a una crescita corrispondente della domanda finale. Le scorte permettono di assicurarsi un'offerta di beni continuativa in caso di disruption commerciale, ma se questa non dovesse occorrere, si arriverà necessariamente a una riduzione delle scorte ad un certo punto. È probabile che ciò porterà a un rallentamento per l'economia". Sempre l'economista di Schroders fa notare che "l'accumulo delle scorte ha portato a una brusca impennata delle importazioni nel corso del trimestre, con un conseguente aumento del deficit britannico al 3,4% rispetto al Pil, il deficit trimestrale più ampio almeno dal 1992. Questo peggioramento a livello commerciale potrebbe persistere ancora, dato che le incertezze legate alla Brexit continuano". Anche i consumi delle famiglie sono cresciute di un solido 0,7% per il secondo trimestre consecutivo. "Anche questo aspetto potrebbe essere influenzato dall'accumulo di scorte, cosa che non promette bene per la domanda futura". Nel complesso, "sebbene i dati sulla crescita possano apparire positivi, i fattori che li hanno determinati sono probabilmente insostenibili. Ci aspettiamo che l'economia rallenti nei prossimi trimestri, con il persistere dell'incertezza sulla Brexit".