Gdf: in Sicilia confiscati beni per quasi 227 milioni

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La confisca definitiva di aziende, beni, disponibilità finanziare e quote societarie per un totale di 226,7 milioni e il sequestro per oltre 439 milioni. E' il risultato dell'azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità nell'economia legale messa in atto dalla Guardia di finanza tra il 1 gennaio 2018 e il 31 maggio 2019. Le stesse indagini hanno permesso di individuare condotte di tipo mafioso nei confronti di 108 persone, di cui 22 tratte in arresto, e di denunciare 122 soggetti per "trasferimento fraudolento di valori" mirato ad eludere l'aggressione patrimoniale prevista dalle norme antimafia, per un totale di 28 milioni. Ammontano invece a 611 milioni, fra beni e disponibilità finanziarie, le proposte di sequestro e confisca avanzate all'autorità giudiziaria. E sono 173 le indagini in materia di reati fallimentari, con 407 persone denunciate, di cui 35 tratte in arresto, per un valore complessivo di 328 milioni distratti dal ristoro dei creditori. La lotta alle infiltrazioni criminali nell'economia legale e alle condotte sleali a danno della concorrenza e del corretto funzionamento dei mercati hanno portato alla denuncia di 407 responsabili di reati fallimentari, di cui 35 tratti in arresto, per aver sottratto 328 milioni alle legittime pretese dei creditori, oltre al sequestro di beni per circa 74 milioni. Infine, le investigazioni sul riciclaggio ed il reimpiego di capitali illeciti, accertati per circa 76 milioni, hanno consentito di rilevare responsabilità penali a carico di 310 soggetti, di cui 32 tratti in arresto.