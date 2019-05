Gdo: Filcams su Auchan-Conad, ‘servono piano e dettagli su futuro punti vendita’

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Le organizzazioni sindacali hanno contestato la mancanza di dettagli sul piano industriale che, secondo Conad, non è ancora stato definito. L'incontro non ha offerto nessun chiarimento sul mantenimento del perimetro dei punti vendita e quindi nessuna garanzia occupazionale. Assurdo apprendere che Conad prenda il controllo di un gruppo così grande, con un bilancio drammatico, senza avere, già confezionato, un piano di intervento. Manca inoltre il dettaglio delle prospettive dei punti vendita siciliani". Così la Filcams Cgil dopo che oggi le segreterie nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno incontrato i dirigenti di Auchan Retail Italia, i rappresentati di Ancd Conad e i loro consulenti alla presenza dei funzionari del ministero dello Sviluppo Economico. I rappresentanti del gruppo cooperativo, sottolinea il sindacato, "hanno dichiarato che Conad attraverso Bcd acquisterà le quote societarie di Auchan: questo significa che nell'immediato non dovrebbe esserci nessuna variazione dei rapporti di lavoro. Al momento tra le società è stato sottoscritto solo un preliminare e l'accordo dovrebbe chiudersi entro l'estate. Nei prossimi giorni verranno consegnate all'Antitrust tutte le informazioni affinché lo stesso possa esprimersi sull'operazione, non è escluso che questo passaggio possa già generare delle criticità". Conad si appresta quindi a prendere il controllo di tutti i punti vendita Sma ed Auchan, ad eccezione dei 33 punti vendita della Sicilia su cui c'è l'interesse del gruppo Arena. Il Mise, si legge nella nota, "ha raccolto le preoccupazioni e le richieste di Filcams, Fisascat e Uiltucs e chiesto alle imprese di presentare un piano complessivo esaustivo. Il tavolo è stato quindi riconvocato il 20 giugno 2019".