Gdo: Gruppo Végé, 60 anni con la passione per l’innovazione

Milano, 19 giu. (Labitalia) - Gruppo VéGé, primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, festeggia i 60 anni dalla fondazione in forma smagliante. Infatti, 32 imprese, 3.416 punti di vendita, un giro d'affari di 6,5 miliardi di euro e la leadership in Campania, Basilicata e Sicilia sono un ottimo motivo per brindare, specie se negli ultimi quattro anni si è stati il gruppo che ha fatto segnare la performance di crescita più elevata. Nel 1959 Gruppo VéGé, per primo, ha introdotto in tutta Italia la moderna distribuzione organizzata attraverso un lavoro di squadra fatto di passione, tenacia, intraprendenza, ma soprattutto capacità di guardare al futuro ed essere protagonisti dell'innovazione. Il percorso fatto fin qui ha visto l'ingresso di nuove imprese sul territorio e il lancio di ambiziosi progetti internazionali e nazionali. Il riferimento va alla creazione della piattaforma sudeuropea condivisa con Gruppo Ifa e all'alleanza con Gruppo Pam e Carrefour Italia che ha dato vita ad Aicube, terza centrale d'acquisto in Italia per market share. Gruppo VéGé ha scelto il Teatro Strehler di Milano per festeggiare 60 anni in cui ha fatto la storia del retail italiano e ha fortemente contribuito all'evoluzione dei consumi. Davanti a una platea di oltre 650 persone, con l'accompagnamento delle 'parole' di Massimo Gramellini, sono state ripercorse le principali tappe della storia del Gruppo e sono stati presentati i progetti per i prossimi mesi. Nel futuro di Gruppo VéGé ci sono concetti chiave come gruppo, crescita, convenienza, sostenibilità, responsabilità e innovazione e i progetti che li renderanno concreti indicano tutti la vera missione del Gruppo, rappresentata dal 'dialogo' finale dell'amministratore delegato Giorgio Santambrogio con l'ologramma di una cliente VéGé del 2079: garantire sempre la massima qualità ai propri clienti grazie alla forza dei rapporti umani, caposaldo imprescindibile di Gruppo VéGé, anche in un futuro in cui l'ecosistema digitale ci permetterà di fare cose oggi inimmaginabili. Il Gruppo è in prima linea con le imprese, i punti di vendita, i dipendenti e i clienti per la salvaguardia delle spiagge del nostro territorio, bene prezioso per le prossime generazioni, con il progetto ideato insieme a Legambiente 'Ripuliamo le spiagge', che toccherà, a partire da settembre, 60 spiagge in tutta Italia. Per combattere lo spreco alimentare, Gruppo VéGé, insieme a Last minute sotto casa, implementerà una app che permetterà a tutti i punti di vendita del Gruppo di comunicare ai clienti interessati i prodotti prossimi alla data di scadenza, da acquistare beneficiando di consistenti sconti. La cura nella scelta dei prodotti, i controlli di filiera e l'attenzione al cliente hanno fatto nascere 'VéGé per voi', il nuovo canale digitale di educazione alimentare per gli acquirenti visibile da smartphone in punto di vendita, che anticipa alcuni dei tratti salienti della distribuzione alimentare del futuro. Gruppo VéGé ha promosso in Italia il primo hackathon, della distribuzione associata, in collaborazione con PoliHub, l'incubatore del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico. Protagonisti di questo progetto giovani talenti, imprenditori del futuro, che hanno presentato le loro idee per immaginare il supermercato di domani. Il primo classificato è una web app che, senza costringere il cliente a scaricare nulla sul suo cellulare, lo riconosce quando entra nuovamente nel supermercato e permette al personale di sapere il suo nome e le sue preferenze, o suggerisce prodotti in offerta sulla base dei precedenti acquisti. "Il nostro - spiega Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé - è un gruppo coeso, fatto di imprenditori che investono ogni giorno nel territorio, mettendoci la faccia e facendolo crescere. Il nostro passato ci ha portato lontani e ancora ci attendono nuovi traguardi. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide di domani e una di queste è reinventare il modo di fare retail nel futuro dove sempre più saremo inseriti in un sistema digitale. La missione di Gruppo VéGé sarà quella di rafforzare sempre più i rapporti con le persone". "Ieri come oggi - dichiara Nicola Mastromartino, presidente di Gruppo VéGé - il nostro obiettivo è rimasto lo stesso: soddisfare al meglio i nostri clienti. Lo abbiamo fatto in passato, lo facciamo oggi e lo faremo domani. Questi primi 60 anni sono per noi non solo memoria, orgoglio e senso di appartenenza a una storia, ma anche un nuovo punto di partenza per diventare il riferimento della grande distribuzione anche al di fuori del nostro Paese".