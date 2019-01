Genova: Renzo Piano, ‘a differenza di un muro costruire ponte gesto ottimismo’

Parigi, 26 gen. (AdnKronos) - "Un ponte non dovrebbe mai crollare, non ne ha il diritto. Costruire un ponte è un gesto di ottimismo, il contrario della costruzione di un muro". Così l'architetto Renzo Piano in un'intervista a 'Le Monde' in merito al progetto di ricostruzione del Ponte di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018. "Il sindaco mi ha chiamato il giorno dopo il dramma. Ho evidentemente accettato", sottolinea Renzo Piano al quotidiano francese spiegando che il "lutto" dopo il crollo del Ponte Morandi "non l'ho mai davvero fatto perché mi sono messo subito al lavoro. Conoscevo bene quell'opera, mio padre è nato alla Certosa, proprio lì sotto, anche se il ponte allora non esisteva ancora. Sapevo già dove mettere i pilastri e sono entrato nel ruolo del costruttore".