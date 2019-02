Giannelli (Anp): “Nella scuola nessun allarme uscita personale con Quota 100”

Roma, 22 feb. (Labitalia) - "Le domande di pensione del personale della scuola con la cosiddetta Quota per ora sono poco più di 8.000, un numero per niente allarmante". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp). Giannelli fotografa così la situazione del sistema scolastico: "Ricordiamo che il mondo della scuola è fatto da 1 mln di dipendenti, di cui 800.000 insegnanti e 200.000 Ata e altri, e da 8 milioni di studenti. E' assolutamente fisiologico che ogni anno vada in pensione un contingente di lavoratori pari al 3-4% del totale. Siamo dunque nell'ordine di 30-40.000 persone. Dunque, non usiamo toni allarmistici, perché sono uscite del tutto 'sostenibili' dal sistema che è naturalmente sottoposto ad un turn-over annuale di decine di migliaia di persone". Tutto questo prescinde, sottolinea Giannelli, "dal problema delle assunzioni nella scuola". "Come Anp -spiega- diciamo da sempre che il meccanismo di assunzione dei supplenti dalle graduatorie non funziona, è fallimentare. Occorre invece -conclude il presidente- attribuire al dirigente il potere di assumere per un anno l'insegnante (fermi restando naturalmente i concorsi statali), perché non trovare in tempi rapidi un supplente è un grosso problema e perché il dirigente non chiama 'l'amico incapace'. C'è controllo sociale, da parte degli insegnanti dei genitori e dei ragazzi stessi: il preside chiama il docente migliore".