Giornalisti: è morto Guido Quaranta, tra decani dei cronisti parlamentari

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Guido Quaranta, storica firma dell''Espresso' e tra i decani dei giornalisti parlamentari, è morto questa mattina all'ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato dopo essere stato colpito da un ictus lunedì scorso. Aveva 91 anni: era nato a San Francesco al Campo (Torino) il 18 giugno 1927. "Non aveva mai smesso di scrivere per 'L'Espresso': l'ultimo suo pezzo era arrivato in redazione poco prima che si sentisse male", sottolinea il direttore, Marco Damilano, nel dare la notizia del decesso. "Di due mesi fa, invece, lo straordinario 'come eravamo' di vita parlamentare che -racconta- Guido ha scritto in occasione del centesimo anniversario dell'Aula di Montecitorio". Resocontista parlamentare, già con 'Paese Sera', dal 1959 e per dieci anni, poi, passò a 'Panorama' quindi a 'L'Espresso'. "Più di tutto sottolinea ancora Damilano- Quaranta è stato il primo a illuminare il dietro le quinte della politica, a strappare la velina dell'informazione ufficiale. Il retroscena di Quaranta era allo stato genuino la rivelazione di qualcosa che doveva restare segreto. Guido è stato anche il primo a raccontare il fattore umano dei politici oscurato dalle grandi strategie: abitudini, passatempi, pietanze preferite, manie, odi e amori".