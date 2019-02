Giovani dispersi, continuano le ricerche

E’ stato ritrovato il corpo di uno dei tre ragazzi dispersi da ieri pomeriggio nel mare di Santa Maria la Scala. Alle 9.15, l’elicottero del 2° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania, ha avvistato un corpo ad un distanza di un miglio e mezzo a sud di Santa Maria la Scala, precisamente in località Santa Maria delle Grazie. Le ricerche sono iniziate all’alba. Al momento, oltre al corpo senza vita, è stata recuperata la targa, il paraurti dell’auto ed un portafogli. Intanto sono state rese note le generalità dei giovani. Si tratta di Margherita Quattrocchi, 21 anni, il fidanzato Enrico Cordella, 22 anni, ed un loro amico, Lorenzo D’Agata, 27 anni. Da una prima ricostruzione i tre, ieri pomeriggio, sono stati prima visti in un bar e poi in auto sul molo del porticciolo, fermi a guardare il mare agitato. E’ stato all’improvvido che una mareggiata ha travolto l’auto con loro a bordo e l’ha trascinata in acqua.