Giustizia: Ardita (Csm), più che a sollecitazioni politici stare attenti a esigenze magistrati

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - Il ruolo dell'autogoverno deve essere ?servente della giurisdizione e attento alle esigenze della base dei magistrati più che alle sollecitazioni che giungono dalla politica?. Lo ha detto, intervenendo presso la Corte di Appello di Messina, il Consigliere togato del Csm Sebastiano Ardita. ?Il quadro delle scelte normative adottate negli anni scorsi - ha detto Sebastiano Ardita - raffigura interventi frammentari, insufficienti, spesso emozionali, in qualche caso peggiorativi delle già difficili se non disastrose condizioni nelle quali si è stati costretti ad operare. Interventi non costruiti in una ottica di sistema, che hanno negato una visione unitaria della esperienza giudiziaria".