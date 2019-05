Giustizia: Bonafede, ‘vuoto di organico Tribunale Gela? Stiamo facendo il possibile’

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Non rispondo nel merito della singola situazione, ma rispondo a tutti i magistrati che ogni giorno, con fatica, portano avanti la macchina della giustizia, dai magistrati alle forze dlel'odine. Dico che stiamo facendo il possibile e che ce la stiamo mettendo tutta". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, replicando a distanza al Procuratore di Gela Fernando Asaro che ieri ha denunciato i problemi di personale al Tribunale di Gela, tra magistrati e personale di cancelleria. "Parlo degli investimenti già stanziati e che stiamo concretizzando nelle risorse e nell'edilizia giudiziaria - ha aggiunto Bonafede a margine delle commemorazioni per Falcone- Stiamo parlando di un piano di assunzioni che non ha precedenti nella storia del paese. Chiaramente c'è da fare di più ma ci stiamo lavorando coni fatti".