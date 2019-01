Giustizia: Corte appello Milano, in calo durata media processi (2)

(AdnKronos) - La presidente della Corte d'Appello di Milano si è anche soffermata sulle risorse umane. Per la Corte d'appello, a fronte di una pianta organica che prevede la presenza di 127 magistrati, alla fine dello scorso anno il tasso di scopertura complessiva era pari al 9,44% con una scopertura effettiva a oggi del 10,4%. Quanto al Tribunale di Milano, a fronte di un organico di 287 magistrati, la scopertura per i magistrati è del 16%, con punte del 27% per la sezione Lavoro che, "già fortemente sotto dimensionata, vedo ora una scopertura accresciuta quasi al 40%". Altrettanto elevata è la scopertura della magistratura onoraria, per la quale, a fronte di 127 giudici onorari in organico, attualmente ne mancano 16, con una percentuale di vacanza del 13%. Anche le scoperture del personale di magistratura nei tribunali del distretto registrano un "numero considerevole di posti vacanti: se la media complessiva è del 9,94%, vi sono punte che, ad esempio nel tribunale di Varese, giungono anche al 35%". Resta "critica", ha sottolineato Tavassi, la situazione del personale amministrativo nonostante l'immissione in servizio del 18 nuovi assistenti giudiziari. L'ufficio si trova ad avere in servizio 67 unità in meno, rispetto al nuovo organico, con la percentuale di scopertura pari al 28,6%.