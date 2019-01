Giustizia: Corte appello Milano, in calo durata media processi

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - E' continuata negli ultimi quattro anni la riduzione della durata media dei procedimenti alla Corte d'appello di Milano. L'indagine del Ministero della Giustizia sulla performance degli uffici giudiziari italiani, pubblicata nel 2015, indicava una durata media dei procedimenti d'appello a livello nazionale di 1.061 giorni e di 545 giorni a Milano. Nel 2018 rispetto alla rilevazione del 2015 la situazione è "sensibilmente migliorata", essendosi ulteriormente ridotta la durata sia in primo che in secondo grado. Per il primo grado, secondo i dati citati dalla presidente della Corte d'appello di Milano, Marina Anna Tavassi, nel suo intervento all'apertura dell'anno giudiziario, "siamo al di sotto dei due anni per il settore civile e intorno ai 300 giorni per il penale, ove la legge Pinto prescrive tre anni. Per il secondo grado 16,4 mesi, 490 giorni, e quindi un anno e circa quattro mesi per il civile, e per il penale definizione entro 15 mesi, ove la legge Pinto prescrive due anni". Per quanto riguarda le pendenze la Corte d'appello di Milano registra sia nel settore civile che in quello penale "una riduzione delle sopravvenienze e, grazie all'indice di ricambio ampiamente positivo mantenuto in questi anni, un carico di pendenze ulteriormente ridottosi", continua Tavassi. Anche il numero dei procedimenti risalenti al 2016 e agli anni precedenti risulta ridotto, "considerato che il 92% dei procedimenti pendenti il risulta iscritto nel biennio". Le pendenze, relative al settore civile e a quello del lavoro, sono in "netta diminuzione", con una flessione del 15,2% rispetto allo scorso anno e del 31,9% rispetto al 2014. La presidente della Corte d'appello di Milano ha sottolineato che "il dato rinviene da una decisa diminuzione delle sopravvenienze: 7.855 nel 2018 rispetto alle 8.604 del 2017, comprensive delle cause di protezione internazionale ancora appellabili, a fronte di una pur contenuta riduzione delle definizioni: 9 .677 nel 2018 rispetto le 9.863 del 2017".