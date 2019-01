Giustizia: Sisto, ‘subito proposta legge per separazione carriere’

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Ho chiesto alla presidenza della commissione Affari costituzionali, di cui sono componente e capogruppo per Forza Italia, l'immediata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare, a cura delle Camere penali, sulla separazione delle carriere". Lo annuncia il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Il provvedimento -aggiunge- è stato posto in quota opposizione per garantirne una rapida trattazione. La mia richiesta è stata accolta. Auspichiamo perciò un iter rapido per un testo ampiamente atteso, che intende risolvere una volta per tutte una questione annosa quanto fondamentale della nostra democrazia".