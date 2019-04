Golden Power: Cdm, prescrizioni per acquisizione Olt Offshore Lng Toscana

Roma, 18 apr. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, in relazione al progetto di acquisto dell'intera partecipazione detenuta da Uniper Global Commodities Se in Olt Offshore Lng Toscana, notificato dalle società First State Sp e Uniper Global Commodities Se. Le prescrizioni imposte, si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine del Cdm, "hanno il fine di assicurare che l'operazione oggetto di notifica sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche".