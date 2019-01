Goleada Inter, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Sei a due al Benevento e l'Inter passa ai , dove l'attende il match con la Lazio. Nerazzurri in vantaggio subito, al 3° minuto con Icardi su rigore. Già al 7° raddoppia Candreva e sul finire del primo tempo, al 46°, tris firmato da Dalbert. Stesso copione nel secondo tempo, dopo tre minuti Lautaro Martinez fa poker. Il Benevento accorcia con Roberto Insigne al 13° della ripresa, ma al 21° ancora Lautaro Martinez va in gol per il 5-1. Bandinelli per i sanniti porta a 5-2 il risultato al 29° ma in pieno recupero Candreva sigla il definitivo 6-2.