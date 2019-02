Governo: Berlusconi, ‘con crisi Mattarella non vuole nuove elezioni’

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Mattarella certamente non vuole andare a nuove elezioni a poco più di un anno rispetto alle ultime elezioni, quindi, se in Parlamento si verificasse il formarsi di un Gruppo che potrebbe spostare la maggioranza dalla attuale a un governo di centrodestra, credo che il Presidente Mattarella sarebbe molto soddisfatto". Lo dice Silvio Berlusconi, ai microfoni di 'Circo massimo' su Radio Capital. Quanto al premier di questo eventuale nuovo governo e alla possibilità che possa essere Matteo Salvini, "dovrà deciderlo il Presidente Mattarella stesso", si limita a dire il leader di Fi. Credere ad un'eventuale crisi di governo, spiega, "è troppo. I miei parlamentari, con dialoghi che hanno avuto con rappresentanti Cinquestelle, hanno registrato che molti sono scontenti di quello che sta accadendo, sono scontenti di non contare nulla nelle decisioni, che le decisioni vengano dall'alto e da fuori dal partito. Quindi c'è una possibilità, non si può negare. Una possibilità che potrebbe portare ad un governo del centrodestra senza la necessità di andare a nuove elezioni".