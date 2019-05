Governo: Bernini, ‘Conte consulente matrimoniale fallito’

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Conte ormai sembra un consulente matrimoniale che non riesce nemmeno a far sedere allo stesso tavolo due coniugi in guerra. Il suo comunicato-appello di oggi ai partiti di maggioranza è di fatto una dichiarazione di impotenza da parte di chi dovrebbe dirigere l'attività del governo, che invece è ormai paralizzata da mesi". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Nel frattempo è arrivata l'attesa lettera della Commissione Ue all'Italia per gli insufficienti progressi sulla riduzione del debito, ma il consiglio dei ministri non può neppure essere riunito perché c'è da aspettare il responso della piattaforma Rousseau sulla leadership di Di Maio. Una situazione ormai del tutto insostenibile e che non può essere più tollerata, perché il governo in evidente crisi politica sta trascinando il Paese in una crisi gravissima".