Governo: Calenda, ‘ M5S e Lega più c…ni che fascisti’

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Propenderei più per il secondo termine, che riassume secondo me bene entrambe le forze politiche". Lo dice Carlo Calenda, ospite di 'Circo massimo' su Radio Capital, commentando la dichiarazione di Gino Strada secondo il quale al governo c'è "una banda dove la metà sono fascisti e l'altra metà sono coglioni". "Ma voi vi rendete conto -afferma ancora l'ex ministro dello Sviluppo- che siamo sulla soglia della recessione, si allarga il divario dagli altri Paesi, e il ministro dello Sviluppo economico va in giro a dire che siamo all'inizio del boom economico e che ha abolito la povertà? Noi siamo un grande Paese del G7, perché siamo finiti in mano a questi buffoni? Questa riflessione deve interrogare molto anche il centrosinistra".