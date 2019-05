Governo: Carfagna, ‘Lega si è consegnata ai 5 Stelle’

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Non ho ostilità nei confronti della Lega, anche perché credo nel centrodestra unito di governo, ovvero in una cultura di governo che garantisce efficacia e efficienza. La mia ostilità è rispetto ad una Lega che si è consegnata al Movimento 5 Stelle, che ha consentito alla propaganda del M5S di diventare realtà, di trasformarsi in legge, penso al Decreto Dignità e al reddito di cittadinanza?. Lo ha detto a 'Tribù ? Europa 19', su Sky TG24 la vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna parlando del rapporto tra Forza Italia e Lega. ?Noi ? ha proseguito - rappresentiamo un centrodestra liberale, riformista e popolare, vogliamo rappresentare l'Italia di buonsenso e non soffiare sul fuoco delle paure. Se la lega sceglie un altro schema di gioco, non saremo noi a rincorrerla e a pregarla di tornare indietro. Io conosco un'altra Lega, quella con cui governiamo bene sui territori e con cui abbiamo governato bene questo Paese difendendo il livello di benessere e i diritti degli italiani". "Lo schema di gioco che Salvini sta dimostrando di prediligere in questi mesi non è apprezzato da tutti all'interno della Lega. È chiaro che questa è un'anomalia, doveva essere un esperimento temporaneo che sta però rischiando di snaturare la stessa Lega, perché non dà risposte di centrodestra, sta abbandonando i suoi elettori sui temi della pressione fiscale, della burocrazia, dello sviluppo, della crescita, del lavoro?.